ВСУ не дали армии РФ прорвать оборону на Кураховском направлении: уничтожена колонна бронетехники и пехота

Наступление армии РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Три танка и два БТР с пехотой бросили россияне для прорыва обороны 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщили в 79-й ОДШБр.

Колонну бронетехники украинские бойцы остановили с помощью противотанковых мин и ударных дронов. Так, три танка уничтожены, два БТР повреждены. Российскую пехоту, выжившую и бросившуюся в россыпную, добили сбросами с БПЛА.

Напомним, что на рассвете 18 июля украинские десантники отбили штурм позиций ВСУ на Авдеевском направлении, в результате чего оккупанты и их техника уничтожены.