На Покровському напрямку наступальний потенціал РФ зменшився. Що відомо

Покровський напрямок залишається найбільш гарячим. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.
Однак, за його словами, російські війська зменшили свій акцент і наступальний потенціал, оскільки Сили оборони України призупиняють окупантів та дають їм адекватну відповідь.
«Минулої доби наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередня доба – 26 штурмів. Ворог зазнає чималих втрат – на тому напрямку за минулу добу знищено понад 200 окупантів, кілька броньованих машин, артилерійські системи. Пошкоджено чимало техніки: гармати, танки та автомобілі», – розповів Волошин.
Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у попередні тижні на Покровському напрямку за добу було до 50 російських штурмів.
«Є ймовірність того, що ворог, зазнавши чималих втрат, призупинив свій, скажімо так, потенціал», – сказав він.
Нагадаємо, що ЗСУ не дали армії РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку, внаслідок чого знищено колону бронетехніки та піхоту росіян.
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