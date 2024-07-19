В результате обстрела Донецка пострадал мужчина

19 июля произошел обстрел временно захваченного Донецка. Под ударом оказался Петровский район города, в результате этого есть пострадавший. Об этом сообщил так называемый глава администрации Алексей Кулемзин.



«По предварительной информации, во время обстрела Петровского района во дворе дома ранения получил мужчина 1997 года рождения», — отметил он.



Кроме того, по словам Кулемзина, уничтожена хозпостройка и кровли летней кухни, ворота, оконные блоки, забор и летняя кухня.



Ранее мы писали, что 12 июля во временно оккупированном Донецке произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на автобус. В результате этого один человек получил травмы.