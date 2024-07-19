Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік

19 липня відбувся обстріл тимчасово захопленого Донецька. Під ударом опинився Петрівський район міста. Є постраждалий. Про це повідомив так званий голова адміністрації Олексій Кулемзін.



«За попередньою інформацією, під час обстрілу Петрівського району у дворі будинку поранення дістав чоловік 1997 року народження», — зазначив він.



Крім того, за словами Кулемзіна, знищено господарську споруду та покрівлі літньої кухні, ворота, віконні блоки, паркан та літню кухню.



Раніше ми писали, що 12 липня у тимчасово окупованому Донецьку відбулося скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА на автобус. Внаслідок цього одна людина травмована.