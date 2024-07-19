В Лимане из-за российской атаки горело админздание: спасатели ликвидировали пожар

Спасатели ликвидировали пожар в Лимане. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Российские войска 18 июля ударили по городу Лиман Краматорского района Донецкой области, в результате этого вспыхнул пожар, горели здание, сухая трава и мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«18 июля российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу города Лиман Краматорского района. В результате обстрела возник пожар в админздании», — говорится в сообщении.





На место происшествия выехали спасатели, которые ликвидировали пожар на площади 800 кв. м, также огнем уничтожено 0,5 га сухостоя и 40 кв. м мусора.



Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что утром 19 июля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли поселок Кураховка Донецкой области.