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В Лимане из-за российской атаки горело админздание: спасатели ликвидировали пожар

19 июля 2024, 19:29

В Лимане из-за российской атаки горело админздание: спасатели ликвидировали пожар

Спасатели ликвидировали пожар в Лимане. Фото: ГСЧС в Донецкой области Спасатели ликвидировали пожар в Лимане. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Российские войска 18 июля ударили по городу Лиман Краматорского района Донецкой области, в результате этого вспыхнул пожар, горели здание, сухая трава и мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«18 июля российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу города Лиман Краматорского района. В результате обстрела возник пожар в админздании», — говорится в сообщении.



На место происшествия выехали спасатели, которые ликвидировали пожар на площади 800 кв. м, также огнем уничтожено 0,5 га сухостоя и 40 кв. м мусора.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Ранее мы писали, что утром 19 июля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли поселок Кураховка Донецкой области.

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