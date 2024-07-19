У Лимані через російську атаку горіла адмінбудівля: рятувальники ліквідували пожежу

Рятувальники ліквідували пожежу у Лимані. Фото: ДСНС у Донецькій області

Російські війська 18 липня вдарили по місту Лиман Краматорського району Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа, горіли будівля, суха трава та сміття. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«18 липня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу міста Лиман Краматорського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адмінбудівлі», — йдеться у повідомленні.





На місце події виїхали рятувальники, які ліквідували пожежу на площі 800 кв. м, також вогнем знищено 0,5 га сухостою та 40 кв. м сміття.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що вранці 19 липня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли селище Курахівка на Донеччині.