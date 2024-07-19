У Лимані через російську атаку горіла адмінбудівля: рятувальники ліквідували пожежу

Російські війська 18 липня вдарили по місту Лиман Краматорського району Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа, горіли будівля, суха трава та сміття. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«18 липня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу міста Лиман Краматорського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адмінбудівлі», — йдеться у повідомленні.
На місце події виїхали рятувальники, які ліквідували пожежу на площі 800 кв. м, також вогнем знищено 0,5 га сухостою та 40 кв. м сміття.
Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Раніше ми писали, що вранці 19 липня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли селище Курахівка на Донеччині.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях