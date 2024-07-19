Войска России из артиллерии обстреляли частный сектор Кураховки на Донетчине: есть попадание в дом

Утром 19 июля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли поселок Кураховка Донецкой области. Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

В зоне поражения оказались частный сектор и окрестности поселка. Есть попадание в частный дом, повреждены электрические сети.

Напомним, что ночью 19 июля российские БПЛА дважды ударили по окрестностям города Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены частные дома.