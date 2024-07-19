Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения

Ирина Фарион. Фото: Львовская ОВА

Экс-нардеп Ирина Фарион умерла в больнице после покушения на ее жизнь. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.



Также информацию о смерти Фарион подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — отметил он.



На Ирину Фарион совершили покушение вечером 19 июля во Львове. Неизвестный выстрелил из пистолета ей в висок.



60-летнюю Фарион в тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам медиков, ее состояние было критическим: глубокая мозговая кома.



Полиция ищет стрелка. Президент Владимир Зеленский осудил покушение на Фарион.



Ирина Фарион — украинский политик, филолог и общественный деятель. Была депутатом шестого созыва Верховной Рады от партии «Свобода».



Фарион был известна своими националистическими взглядами, активно выступала за защиту украинского языка и культуры. Из-за своих резких заявлений имела спорную репутацию в Украине.