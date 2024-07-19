Ірина Фаріон. Фото: Львівська ОВА

Екснардепка Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху на її життя. Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.



Також інформацію про смерть Фаріон підтвердив голова Львівської ОВ Максим Козицький.



«Дуже шкода, але, незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося», — зазначив він.



На Ірину Фаріон вчинили замах увечері 19 липня у Львові. Невідомий вистрілив із пістолета їй у скроню.



60-річну Фаріона у тяжкому стані доправили до лікарні. За словами медиків, її стан був критичним: глибока мозкова кома.



Поліція шукає стрілки. Президент Володимир Зеленський засудив замах на Фаріона.



Ірина Фаріон — український політик, філолог і громадський діяч. Була депутатом шостого скликання Верховної Ради від партії «Свобода».

Фаріон була відома своїми націоналістичними поглядами, активно виступала за захист української мови та культури. Через свої різкі заяви мала спірну репутацію в Україні.