На Фаріон вчинили замах. Фото: svoboda.org.ua

У Львові ввечері 19 липня вчинили замах на Ірину Фаріон. У жінку стріляли, вона перебуває до лікарні. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.



За його словами, інцидент трапився на вулиці Масарика.



«Повідомляють, що підстрелили жінку. Попередньо, це мовознавиця Ірина Фаріон. Жінка жива», — зазначив Зінкевич.



Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності осіб, які скоїли збройний напад на Фаріон.



Лікарі виборюють життя Ірини Фаріон, повідомив Зеленський.



Він наголосив, що всі необхідні сили Національної поліції та Служби безпеки України залучені для встановлення обставин стрілянини.



За словами глави держави, «це очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, має понести повну відповідальність».





Зінкевич уточнив, що Фаріон перебуває у тяжкому стані. «Стрілка бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», — заявив депутат.



Оновлено (20:20). В поліції підтвердили, що поранена 60-річна громадська діячка. Її госпіталіували з вогнепальним пораненням голови.



«У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця», — зазначили у відомстві.



Раніше повідомлялося, що після низки скандалів за участю Фаріон та звернень чиновників до правоохоронців, у СБУ було розпочато кримінальне провадження стосовно неї. Того ж дня «Львівська політехніка» звільнила Фаріон, однак з'явилася інформація, що екснардеп судитиметься з навчальним закладом.