РФ ударила по Украине ракетами и дронами: ПВО сбила 35 целей

Российские оккупанты ночью 21 июля атаковали территорию Украины с помощью ракет (5) и дронов-камикадзе (39). Силы противовоздушной обороны сбили 35 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 21 июля 2024 года противник нанес удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области — РФ и 39-ю ударными БпЛА типа «Shahed» с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Крым», — отметил он.



По словам Олещука, этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed — 131/136». Кроме того, управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.



Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.



Ранее мы писали, что 20 июля в Ростовской области РФ были взрывы — местная власть заявила об атаках беспилотников. Утверждается, что сбито 26 ударных дронов.