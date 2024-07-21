РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: ППО збила 35 цілей

Російські окупанти вночі 21 липня атакували територію України 5 ракетами та 39 дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 35 БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області — РФ та 39-ма ударними БПЛА типу Shahed з трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Охтарськ —РФ, Крим», — зазначив він.





За словами Олещука, цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БПЛА Shahed–131/136. Крім того, керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своєї цілі.



Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.



Раніше ми писали, що 20 липня у Ростовській області РФ були вибухи – місцева влада заявила про атаки безпілотників. Стверджується, що збиті 26 ударних дронів.