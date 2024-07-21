Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донетчину: в ОВА показали последствия

21 июля 2024, 10:45

Российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донетчину: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за 20 июля обстреляли Донецкую область. Под ударом оказались три района, в частности – Покровский, Краматорский и Бахмутский. Есть пострадавшие, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 48 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор и территория агропредприятия, в Волченке — промзона. В Селидово ранен человек, повреждено предприятие и авто. В Покровской громаде повреждены 30 частных домов, 7 многоэтажек, 2 админздания, 2 промышленных здания, нежилое помещение и 17 автомобилей.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены админздание, 2 предприятия и инфраструктурный объект; в Ямполе ранен человек, разрушены 3 дома, 2 хозяйственные постройки и гараж. В Ильиновской громаде повреждены 8 объектов: 4 в Александро-Калиновом и 4 в Заре. В Константиновке поврежден дом.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 11 домов, админздание и инфраструктурный объект.

Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 21 июля атаковали территорию Украины с помощью ракет (5) и дронов-камикадзе (39). Силы противовоздушной обороны сбили 35 БПЛА. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:31
«ДНР»: Территорию автопарка в Донецке обстреляли дважды
12:30
В оккупированном Донецке обстрелян автобусный парк
23:20
Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион
22:36
Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации
18:45
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
18:08
«ЛНР»: В оккупированной Кременной ранен глава местной «полиции»
17:51
«ДНР» похвасталась, как много украинского зерна она вывезла в Россию через порт Мариуполя
14:07
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:32
Подача воды в Донецк остановилась: произошел прорыв на трубопроводе «Дон — Донбасс»
10:55
ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Луганску
09:52
Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения
07:26
Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState
23:42
Главное за день:Морские дроны атаковали российскую базу в Крыму. Покровск под огнем
20:42
Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ
19:20
В оккупированной Горловке от взрыва погиб пассажир автобуса, есть раненые
17:55
Подрыв авто на мине — в оккупации погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
14:34
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке
11:27
На захваченной части Донетчины вводят график отключений света
11:24
Ночью россияне обстреляли шахту в Новогродовке и шахтерский автобус в Покровске
09:58
Армия РФ 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
все новости
12:20
На Донетчине без света остаются более 130 населенных пунктов
11:59
Российские оккупанты атаковали Константиновку из артиллерии: есть повреждения
11:25
Войска РФ оккупировали село Прогресс на Донетчине — DeepState
10:45
Российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донетчину: в ОВА показали последствия
09:57
РФ ударила по Украине ракетами и дронами: ПВО сбила 35 целей
09:19
В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов восемь жителей пострадали
19:36
«Укрэнерго» сообщило о графиках отключения света 21 июля
16:31
«ДНР»: Территорию автопарка в Донецке обстреляли дважды
15:04
Зеленский и Трамп договорились о встрече в Украине, но без четких дат — ОП
14:28
Из каждой ситуации есть выход — глава ГСЧС о людях, которые считают, что не могут выехать с прифронтовых территорий
13:33
ДТП в Польше: четверо украинских детей — в критическом состоянии
12:30
В оккупированном Донецке обстрелян автобусный парк
11:19
В ночь на субботу российские войска ударили по Покровску в Донецкой области
10:19
Обстрелы РФ по Украине: в каких регионах есть разрушения и жертвы — сводка за сутки
09:25
Зеленский и Трамп пообщались по телефону — о чем договорились
09:10
В Ростовской области РФ беспилотник атаковал военный аэродром — СМИ
08:50
За сутки на Донетчине один человек погиб от обстрелов РФ
23:34
Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения
23:20
Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион
22:36
Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации
все новости
ВИДЕО
Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации
19 июля, 22:36
Командир подразделения БПЛА «Птахи Мадяра» Роберт Бровди. Фото: личная страница Бровди в Телеграм Подразделение БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили в Донецкую область
19 июля, 14:23
Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца
18 июля, 22:00
Атака дронов СБУ на базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму. Фото: кадр из видео Дроны СБУ ночью атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму: поражены несколько объектов
18 июля, 17:19
В ФСБ России отрапортовали о предотвращении поджога здания суда в Донецке. Фото: ДАН ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке
18 июля, 14:34
Легион «Свобода России» заявил об уничтожении нескольких единиц военной техники на аэродроме в Пермском крае. Скриншот видео Легион «Свобода России» заявил об уничтожении военной техники под Пермью
18 июля, 13:42

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор