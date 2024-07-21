Российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донетчину: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за 20 июля обстреляли Донецкую область. Под ударом оказались три района, в частности – Покровский, Краматорский и Бахмутский. Есть пострадавшие, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 48 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация в регионе следующая:





Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор и территория агропредприятия, в Волченке — промзона. В Селидово ранен человек, повреждено предприятие и авто. В Покровской громаде повреждены 30 частных домов, 7 многоэтажек, 2 админздания, 2 промышленных здания, нежилое помещение и 17 автомобилей.





Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены админздание, 2 предприятия и инфраструктурный объект; в Ямполе ранен человек, разрушены 3 дома, 2 хозяйственные постройки и гараж. В Ильиновской громаде повреждены 8 объектов: 4 в Александро-Калиновом и 4 в Заре. В Константиновке поврежден дом.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 11 домов, админздание и инфраструктурный объект.



Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью 21 июля атаковали территорию Украины с помощью ракет (5) и дронов-камикадзе (39). Силы противовоздушной обороны сбили 35 БПЛА.