Російські окупанти понад 40 разів обстріляли Донеччину: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська за 20 липня обстріляли Донецьку область. Під ударом опинилися три райони, зокрема Покровський, Краматорський та Бахмутський. Є постраждалі та десятки пошкоджених будинків. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така.





Покровський район. У Кураховому обстріляний приватний сектор і територія агропідприємства, у Вовченці — промзона. У Селидовому поранена людина, пошкоджені підприємство і авто. У Покровській громаді пошкоджені 30 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, нежитлове приміщення і 17 автівок.





Краматорський район. У Лимані поранена людина, пошкоджені адмінбудівля, 2 підприємства та інфраструктурний об'єкт; у Ямполі поранено людину, зруйновані 3 будинки, 2 господарчі споруди і гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 8 об'єктів: 4 в Олександро-Калиновому і 4 в Зорі. У Костянтинівці пошкоджений будинок.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку поранені 2 людини, пошкоджені 11 будинків, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі 21 липня атакували територію України 5-ма ракетами та 39-ма дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 35 БПЛА.