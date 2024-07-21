Российские оккупанты атаковали Константиновку из артиллерии: есть повреждения

Город Константиновка 20 июля попал под российский обстрел. Известно, что поврежден частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 07:00 состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии по городу Константиновке. В результате обстрела поврежден 1 частный дом», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших и погибших не поступало.



Кроме того, в течение суток под обстрелами также находились окрестности с. Дилиевка, Белая Гора, Ол.Шультино, Ступочки, Предтечино, Марково, Майское.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 20 июля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак восемь жителей пострадали.