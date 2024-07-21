Російські окупанти атакували Костянтинівку з артилерії: є пошкодження

Місто Костянтинівка 20 липня потрапило під російський обстріл. Відомо, що пошкоджено будинок. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 07:00 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що інформації про постраждалих та загиблих не надходило.



Крім того, протягом доби під обстрілами також знаходилися околиці с. Ділівка, Біла Гора, Ол.Шультіно, Ступочки, Предтечине, Маркове, Майське.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 20 липня обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак вісім жителів постраждали.