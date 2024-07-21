В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов восемь жителей пострадали

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 20 июля, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак восемь жителей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 20 июля россияне ранили 8 жителей Донецкой области», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2099 людей, получили ранения — 5464. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в Петровском районе оккупированного Донецка на территории автопарка возник пожар из-за обстрела.