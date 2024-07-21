В Донецке остановилась подача воды с Дона: причина

Во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды из-за отключения света в России. Так, построенный российскими оккупантами, водопровод Дон-Донбасс не работает. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Как отмечается, жители Донецка имеют перебои с поставками воды, так как водопровод Северский Донец-Донбасс не функционирует из-за боевых действий. В 2022 году оккупанты отстроили новый водопровод, однако его мощностей не хватает, поэтому вода в Донецке подается по графикам.



«Из-за отключения света в РФ насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась», — отметили в ведомстве.



Ранее мы писали, что на временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды, в регионе вводили график отключений света.