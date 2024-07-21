У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у Росії. Так, збудований російськими окупантами водогін Дон – Донбас не працює. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Як зазначається, донеччани мають перебої з поставками води, оскільки водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. У 2022 році окупанти відбудували новий водопровід, проте його потужностей не вистачає, тому вода в Донецьку подається за графіками.



«Через відключення світла в РФ насосні станції нового каналу вийшли з ладу і водогін зупинився остаточно. На ремонт необхідні місяці та ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася», — зазначили у відомстві.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання води немає, в регіоні запровадили графік відключень світла.