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У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина

21 липня 2024, 14:55

У Донецьку зупинилася подача води з Дону: причина

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у Росії. Так, збудований російськими окупантами водогін Дон – Донбас не працює. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Як зазначається, донеччани мають перебої з поставками води, оскільки водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. У 2022 році окупанти відбудували новий водопровід, проте його потужностей не вистачає, тому вода в Донецьку подається за графіками.

«Через відключення світла в РФ насосні станції нового каналу вийшли з ладу і водогін зупинився остаточно. На ремонт необхідні місяці та ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася», — зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання води немає, в регіоні запровадили графік відключень світла.

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