Спасатели доставили жителям 3 населенных пунктов Донетчины 130 тысяч литров воды

В Донецкую область доставили более 130 тысяч литров воды: Фото: ГСЧС

Доставили воду в Константиновку, Цукурино и Дружковку Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«За прошедшие сутки спасатели Главного управления осуществили подвоз воды в населенные пункты Константиновка, Цукурино и Дружковка. Всего развезено 18 м³ технической и 112 м³ питьевой воды», — говорится в сообщении.





В ведомстве рассказали, что в результате боевые действий в населенных пунктах длительное время отсутствует централизованное водоснабжение. Именно поэтому спасатели обеспечили жителей питьевой и технической водой.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 20 июля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак восемь жителей пострадали.