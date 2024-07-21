Рятувальники доставили жителям 3 населених пунктів Донеччини 130 тисяч літрів води

До Донецької області доставлено понад 130 тисяч літрів води: Фото: ДСНС

Доставили воду до Костянтинівки, Цукуриного та Дружківки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Минулої доби рятувальники Головного управління здійснили підвезення води до населених пунктів Костянтинівка, Цукуриного та Дружківки. Усього розвезено 18 м³ технічної та 112 м³ питної води», — йдеться у повідомленні.





У відомстві розповіли, що внаслідок бойових дій у населених пунктах тривалий час відсутнє централізоване водопостачання. Саме тому рятувальники забезпечили жителів питною та технічною водою.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 20 липня обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак вісім жителів постраждали.