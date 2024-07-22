Обстрел РФ в Донецкой области: один погиб, пятеро ранены

За 21 июля российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Нелиповке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще 5 человек в области за сутки получили ранения», — заявил начальник областной военной администрации.
Согласно информации Донецкой ОВА, ранения получили двое жителей Пивничного, один Торецка, также был ранен один житель Гродовки и один гражданский в Константиновке.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2100 человек убитыми и 5469 — ранеными.
Напомним, российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донецкую область ранее.
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