Обстрел РФ в Донецкой области: один погиб, пятеро ранены. Фото: Филашкин / Telegram

За 21 июля российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Нелиповке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 5 человек в области за сутки получили ранения», — заявил начальник областной военной администрации.



Согласно информации Донецкой ОВА, ранения получили двое жителей Пивничного, один Торецка, также был ранен один житель Гродовки и один гражданский в Константиновке.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2100 человек убитыми и 5469 — ранеными.



Напомним, российские оккупанты более 40 раз обстреляли Донецкую область ранее.