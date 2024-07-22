Обстріл РФ у Донецькій області: один загиблий, п'ятеро поранених. Фото: Філашкін / Telegram

За 21 липня російські військові вбили одного жителя Донецької області – у Неліпівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», – заявив начальник обласної військової адміністрації.



За інформацією Донецької ОВА, поранень зазнали двоє цивільних у Північному, один у Торецьку, також поранено одного жителя Гродівки та одного у Костянтинівці.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 100 людей убитими та 5 469 пораненими.



Нагадаємо, російські окупанти понад 40 разів обстріляли Донецьку область раніше.