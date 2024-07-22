В Италии считают, что Трамп не имеет справедливого решения относительно войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: AFP

В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет газета Fatto Quotidiano.

«Я считаю, что он сменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой», — сказал Крозетто.

Как отметил итальянский министр, «если отвергнуть международное право, будет преобладать право сильнейшего». Такой подход Трампа касается и войны в Украине, и в Палестине.

«Имея дело с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость — это что-то другое», — подчеркнул Крозетто.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины главе Кремля Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну.