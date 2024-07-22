В Італії вважають, що Трамп не має справедливого рішення щодо війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: AFP

У разі повернення до Білого дому Дональд Трамп спробує за будь-яку ціну досягти швидкого миру в Україні, і це стане проблемою. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише газета Fatto Quotidiano.

«Я вважаю, що він змінить лінію політики США, він спробує досягти миру, відновивши особистий діалог з Путіним, щоб швидко закрити справу, і це може стати проблемою», — сказав Крозетто.

Як зазначив італійський міністр, «якщо відкинути міжнародне право, переважатиме право найсильнішого». Такий підхід Трампа стосується і війни в Україні, і у Палестині.

«Маючи справу з територіями, окупованими танками, не можна закінчити війну, викристалізувавши кордони, щоб швидко відмахнутися від проблеми. Це був би простий шлях до світу, але справедливість це щось інше», — підкреслив Крозетто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України главі Кремля Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.