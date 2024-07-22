Войска РФ ударили авиабомбами по Константиновке в Донецкой области, ранен мужчина

Россияне в очередной раз обстреляли Константиновку в Донецкой области

Российские войска в 10:20 22 июля нанесли удары по городу Константиновка Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами (МПБ Д-30 СН – планирующий боеприпас). В результате обстрела ранения получил мужчина. Об этом изданию «Суспільне Донбас» рассказал начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Одно попадание практически туда же, где и вчера (в районе центрального рынка). А другие два — на открытой местности на другой стороне города», — сказал он.

Отмечается, что мужчина получил телесные повреждения, состояние легкое. Его доставили в больницу, где оказали помощь.

По словам Горбунова, повторные повреждения получили здание «Новой почты», фасады многоквартирных домов, несколько магазинов.