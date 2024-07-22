Війська РФ вдарили авіабомбами по Костянтинівці в Донецькій області: поранено чоловіка

Росіяни вкотре обстріляли Костянтинівку на Донеччині

Російські війська о 10:20 22 липня завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області трьома керованими авіабомбами (МПБ Д-30 СН – боєприпас, що планує). Внаслідок обстрілу поранення дістав чоловік. Про це виданню «Суспільне Донбас» розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Одне влучання практично туди ж, де й учора (біля центрального ринку). А решта два — на відкритій місцевості на іншій стороні міста», — сказав він.

Зазначається, що чоловік зазнав тілесних ушкоджень, він у легкому стані. Постраждалого доправили до лікарні, де надали допомогу.

За словами Горбунова, повторні пошкодження є у будівлі «Нової пошти», фасадів багатоквартирних будинків, кількох магазинів.