Обстрел Покровска 20 июля: как ликвидируют последствия российской атаки

Последствия после атаки на Покровск . Фото: Покровская ГВА

В Покровске продолжается ликвидация последствий российской атаки, которая произошла в субботу, 20 июля. В результате обстрела разрушены шесть многоквартирных и 17 частных домов, 1 учреждение коммунальной формы собственности и около 10 частных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Из материального резерва для закрытия 124 поврежденных окон было выделено 170 листов ОСБ, а для первоочередного накрытия шиферных кровель — 1000 кв.м тарпаулина», — отметил заместитель начальника Покровской ГВА Алексей Стебель.





Как отмечается, третий день коммунальные службы находятся в эпицентре обстрела и ликвидируют последствия.



Ранее мы писали, что в ночь на 20 июля российские войска нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно, жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия.