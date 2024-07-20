В ночь на субботу российские войска ударили по Покровску в Донецкой области

В течение 19 июля российская армия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Об этом сообщили в полиции региона.

Есть попадания в 11 населенных пунктах: городах Курахово, Лиман, Торецк, поселках Гродовка, Райгородок, селах Малиновка, Марково, Мирное, Михайловка, Рай-Александровка, Ставки.

Повреждены 23 гражданских объекта — 15 жилых домов, учебное заведение, кафе, автотранспорт, критическая инфраструктура.

По меньшей мере пять авиабомб оккупанты сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем мирном жителей и двух раненых.



По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» — ранили мирного жителя, повреждено жилье и инфраструктура.



Михайловку РФ атаковала дроном — травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке.



Райгородок войска России обстреляли из РСЗО «Ураган» с кассетным зарядом 9Н210, разрушения получили 11 частных домов, автомобили.



Кроме того, в ночь на 20 июля российские войска нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно, жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрелов уточняется.