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В ночь на субботу российские войска ударили по Покровску в Донецкой области

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20 июля 2024, 11:19

В ночь на субботу российские войска ударили по Покровску в Донецкой области

В ночь на субботу российские войска ударили по Покровску в Донецкой области

В течение 19 июля российская армия нанесла 2696 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Об этом сообщили в полиции региона. 

Есть попадания в 11 населенных пунктах: городах Курахово, Лиман, Торецк, поселках Гродовка, Райгородок, селах Малиновка, Марково, Мирное, Михайловка, Рай-Александровка, Ставки.

Повреждены 23 гражданских объекта — 15 жилых домов, учебное заведение, кафе, автотранспорт, критическая инфраструктура.

По меньшей мере пять авиабомб оккупанты сбросили на Торецк, а также обстреляли город из артиллерии. Известно об одном погибшем мирном жителей и двух раненых.

По Гродовке оккупанты ударили двумя управляемыми бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» — ранили мирного жителя, повреждено жилье и инфраструктура.

Михайловку РФ атаковала дроном — травмированы двое мирных жителей. Есть раненый в Малиновке.

Райгородок войска России обстреляли из РСЗО «Ураган» с кассетным зарядом 9Н210, разрушения получили 11 частных домов, автомобили.

Кроме того, в ночь на 20 июля российские войска нанесли удары по городу Покровск и поселку Перше Травня. Предварительно, жители не пострадали, повреждены три дома, админздание и здание предприятия. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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