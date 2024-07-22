Обстріл Покровська 20 липня: як ліквідовують наслідки російської атаки

Наслідки після атаки на Покровськ. Фото: Покровська ГВА

У Покровську продовжується ліквідація наслідків російської атаки, що відбулася у суботу, 20 липня. Внаслідок обстрілу зруйновано шість багатоквартирних та 17 приватних будинків, 1 установу комунальної форми власності та близько 10 приватних підприємств. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«З матеріального резерву для закриття 124 пошкоджених вікон було виділено 170 листів ОСБ, а для першочергового накриття шиферних покрівель — 1000 кв.м тарпауліну» , — зазначив заступник начальника Покровської ГВА Олексій Стебель.





Як зазначається, третій день комунальні служби перебувають в епіцентрі обстрілу та ліквідують наслідки.



Раніше ми писали, що в ніч на 20 липня російські війська завдали ударів по місту Покровськ і селищу Перше Травня. Попередньо, жителі не постраждали, пошкоджено три будинки, адмінбудівлю та будівлю підприємства.