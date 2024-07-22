Из Торецкой громады эвакуировали 64 человека, среди них — 2 детей

На Донетчине прошла эвакуация людей. Фото: ГСЧС

Из Торецкой громады Донецкой области эвакуировали 64 жителя в течение прошлой недели. Спецоперацию провела спасательная группа «Феникс». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Среди них — 2 детей и 9 маломобильных лиц. Их вывезли в более безопасные населенные пункты Донецкой области», — говорится в сообщении.



В полиции напомнили, что ситуация в Торецкой громаде остается сложной из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.



«Эвакуация — это реальный шанс сохранить жизнь! Призываем всех жителей прифронтовых территорий, которые сейчас находятся в опасности, немедленно эвакуироваться», — отметили в ведомстве.



Ранее мы писали, что 21 июля прошла эвакуация местных жителей Донецкой области в западный регион Украины. Среди них — 29 детей.