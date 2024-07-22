З Торецької громади евакуювали 64 людини, серед них — 2 дітей

На Донеччині пройшла евакуація людей. Фото: ДСНС

З Торецької громади Донецької області евакуювали 64 людини протягом минулого тижня. Спецоперацію провела рятувальна група «Фенікс». Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Серед них — 2 дітей та 9 маломобільних осіб. Їх вивезли до більш безпечних населених пунктів Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У поліції нагадали, що ситуація в Торецькій громаді залишається складною через постійні обстріли російських окупантів.



«Евакуація — це реальний шанс зберегти життя! Закликаємо всіх мешканців прифронтових територій, які зараз перебувають у небезпеці, негайно евакуюватись», — зазначили у відомстві.



Раніше ми писали, що 21 липня відбулася евакуація місцевих жителів Донецької області до західного регіону України. Серед них — 29 дітей.