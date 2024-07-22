Пиротехники уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на Донетчине

Пиротехники уничтожили бомбу. Фото: скрин с видео

В Покровском районе Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.



«Пиротехнические подразделения ГСЧС Донетчины изъяли авиабомбу ФАБ-500, которую обнаружили при обследовании территории села Малиновка Покровского района и впоследствии уничтожили путем контролируемого подрыва в специальном месте», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что 22 июля ВС РФ ударили по поселку Перебудова Донецкой области. В результате обстрела получили ранения четверо гражданских, находившихся на территории собственных домов. Двух женщин и двух мужчин доставили в больницу. Предварительно, оккупанты нанесли удар по поселку управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН.