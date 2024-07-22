Піротехніки знищили авіабомбу ФАБ-500 на Донеччині

Піротехніки знищили бомбу. Фото: скрин з відео

У Покровському районі Донецької області піротехніки вилучили та знищили авіаційну бомбу ФАБ-500. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС регіону.



«Піротехнічні підрозділи ДСНС Донеччини вилучили авіабомбу ФАБ-500, яку виявили під час обстеження території села Малинівка Покровського району та згодом знищили шляхом контрольованого підриву у спеціальному місці», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що 22 липня ЗС РФ вдарили по селищу Перебудова Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення четверо цивільних, які перебували на території власних будинків. Двох жінок та двох чоловіків доправили до лікарні. Попередньо, окупанти завдали удару по селищу керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН.