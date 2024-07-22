Армия РФ авиабомбами ударила по Перебудове на Донетчине: четыре человека получили ранения

Последствия российских обстрелов Донецкой области 22 июля. Фото: Донецкая областная прокуратура

22 июля ВС РФ ударили по поселку Перебудова Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В результате обстрела получили ранения четверо гражданских, находившихся на территории собственных домов. Двух женщин и двух мужчин доставили в больницу.

Предварительно, оккупанты нанесли удар по поселку управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН.

Напомним, что 22 июля российская авиация скинула три авиабомбы на поселок Раздольное на Донетчине, в результате чего два человека получили ранения.