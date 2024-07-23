Ночью Севастополь атаковали беспилотники

В ночь на вторник, 23 июля, дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе, где россияне часто размещают пусковые установки баллистических систем и батареи ПВО. Оккупационные власти признали повреждения.

По сообщению местного «губернатора» Михаила Развожаева, было сбито более 15 беспилотников.

Развожаев традиционно заявил, что все БПЛА были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а в городе якобы не было разрушений. При этом он признал, что падение обломков привели к «небольшим повреждениям».

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников. Осколки от одного БПЛА упали в одном из ТСН, разбито стекло грузового автомобиля. Осколки от второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Развожаев в Telegram.

Напомним, спутник NASA зафиксировал пожар на российском аэродроме Приморско-Ахтарск, который находится приблизительно в 220 километрах от линии боестолкновений между Россией и Украиной.