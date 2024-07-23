Вночі Севастополь атакували безпілотники

У ніч проти вівторка, 23 липня, дрони атакували мис Фіолент у Севастополі, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО. Окупаційна влада визнала пошкодження.

За повідомленням місцевого «губернатора» Михайла Развожаєва, збиті понад 15 безпілотників.

Развожаев традиційно заявив, що всі БПЛА знищені або придушені засобами радіоелектронної боротьби, а в місті нібито не було руйнувань. При цьому він визнав, що падіння уламків призвели до «невеликих ушкоджень».

«У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, неподалік Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників. Уламки від одного БПЛА впали в одному з ТСН, розбито скло вантажного автомобіля. Уламки від другого безпілотника також впали поряд із будинком біля ще одного СНТ. Жодні об'єкти у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою», — написав Развожаєв у телеграмі.

Нагадаємо, супутник NASA зафіксував пожежу на російському аеродромі Приморсько-Ахтарськ, який розташовується приблизно за 220 кілометрів від лінії зіткнень між Росією та Україною.