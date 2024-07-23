В Польше мужчина напал с ножом на украинских подростков

В Варшаве 26-летний мужчина в понедельник, 22 июля, напал с ножом на двух 15-летних парней из Украины. Об этом сообщило «Польское радио».
По неофициальным данным, нападавший — гражданин Узбекистана. Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, занимающейся доставкой еды.
Жертвами стали двое 15-летних украинцев. Они были госпитализированы в больницу с ранениями рук и живота. Также с ними были не пострадавшие сверстники.
Сообщается, что 26-летний нападавший был задержан полицией. Во время бегства злоумышленник потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на след. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что подростка из Украины избили и отрубили ему палец.
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