В Польше мужчина напал с ножом на украинских подростков

В Варшаве мужчина набросился с ножом на украинских подростков. Фото: FotoDax

В Варшаве 26-летний мужчина в понедельник, 22 июля, напал с ножом на двух 15-летних парней из Украины. Об этом сообщило «Польское радио».

По неофициальным данным, нападавший — гражданин Узбекистана. Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, занимающейся доставкой еды.

Жертвами стали двое 15-летних украинцев. Они были госпитализированы в больницу с ранениями рук и живота. Также с ними были не пострадавшие сверстники.

Сообщается, что 26-летний нападавший был задержан полицией. Во время бегства злоумышленник потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на след. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что подростка из Украины избили и отрубили ему палец.