У Польщі чоловік напав із ножем на українських підлітків

У Варшаві чоловік накинувся із ножем на українських підлітків. Фото: FotoDax

У Варшаві 26-річний чоловік у понеділок, 22 липня, напав із ножем на двох 15-річних хлопців із України. Про це повідомило «Польське радіо».

За неофіційними даними, нападник — громадянин Узбекистану. Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка доставляє їжу.

Жертвами стали двоє 15-річних українців. Їх госпіталізували з пораненнями рук та живота. Також з ними були однолітки, які не постраждали.

Повідомляється, що 26-річного нападника затримала поліція. Під час втечі він втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. Мотиви зловмисника наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що підлітка з України побили та відрубали йому палець.