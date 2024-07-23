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У Польщі чоловік напав із ножем на українських підлітків

23 липня 2024, 08:02

У Польщі чоловік напав із ножем на українських підлітків

У Варшаві чоловік накинувся із ножем на українських підлітків. Фото: FotoDax У Варшаві чоловік накинувся із ножем на українських підлітків. Фото: FotoDax

У Варшаві 26-річний чоловік у понеділок, 22 липня, напав із ножем на двох 15-річних хлопців із України. Про це повідомило «Польське радіо».

За неофіційними даними, нападник — громадянин Узбекистану. Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка доставляє їжу.

Жертвами стали двоє 15-річних українців. Їх госпіталізували з пораненнями рук та живота. Також з ними були однолітки, які не постраждали.

Повідомляється, що 26-річного нападника затримала поліція. Під час втечі він втратив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. Мотиви зловмисника наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що підлітка з України побили та відрубали йому палець.

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