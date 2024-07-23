В результате атак армии РФ 15 жителей Донетчины пострадали

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 23 июля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов 15 жителей травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 22 июля россияне ранили 15 жителей Донецкой области», — отметил он.





По словам Филашкина, люди пострадали в Гродовке, Константиновке, Лимане, Сонцовке, Голубовке, Раздольном и Перебудове.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2100 человек, получили ранения — 5484. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 23 июля атаковали территорию Украины с помощью авиационной ракеты и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили почти все БПЛА и управляемую ракету.