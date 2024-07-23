Внаслідок атак армії РФ 15 жителів Донеччини постраждали

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 23 липня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів 15 мирних жителів поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 22 липня росіяни поранили 15 жителів Донецької області», — зазначив він.





За словами Філашкіна, люди постраждали у Гродівці, Костянтинівці, Лимані, Сонцівці, Голубівці, Роздільному та Перебудові.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 100 людей, дістали поранення — 5 484. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти 23 липня атакували територію України авіаційною ракетою та ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі БПЛА та керовану ракету.