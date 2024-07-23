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Оккупанты ударили по Украине БПЛА и ракетой: как ПВО отработала ночью

23 июля 2024, 09:30

Оккупанты ударили по Украине БПЛА и ракетой: как ПВО отработала ночью

Российские оккупанты 23 июля атаковали территорию Украины с помощью авиационной ракеты и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили почти все БПЛА и управляемую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области и 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed» также с Курского направления. Атакована Сумская область», — отметил он.


По словам Олещука, противовоздушной обороной сбито 7 российских ударных БпЛА «Shahed — 131/136». Вследствие активного противодействия управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

Ранее мы писали, что в ночь на вторник, 23 июля, дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе, где россияне часто размещают пусковые установки баллистических систем и батареи ПВО. Оккупационные власти признали повреждения.

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