За минувшие сутки три района Донетчины находились под российскими атаками: детали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали три района Донецкой области, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Известно о десятках поврежденных жилых домов и зданий, кроме того, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, ситуация в регионе следующая:

Покровский район. В Кураховской громаде ранен человек в Сонцовке, поврежден дом в Горняке; обстреляны Курахово, Кураховка, Трудовое и Константинопольское. В Гродовской громаде ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов и 2 многоквартирных.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено админздание, 2 дома и несколько нежилых помещений; также в Торском 1 дом разрушен и 1 поврежден, в Заречном — 1 разрушен, в Ямполе — 2 повреждены. В Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект в Малиновке. В Константиновке 4 человека ранены, повреждены 2 магазина, кофейня, предприятие. В Ильиновской ТГ повреждены 2 объекта в Клебан-Быке.



Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 23 июля атаковали территорию Украины с помощью авиационной ракеты и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили почти все БПЛА и управляемую ракету.