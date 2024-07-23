Минулої доби три райони Донеччини перебували під російськими атаками: подробиці

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за минулу добу атакували три райони Донецької області, зокрема Покровський, Краматорський та Бахмутський. Відомо про десятки пошкоджених житлових будинків та будівель, крім того, є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така.

Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.



Краматорський район. У Лимані поранена людина, пошкоджені адмінбудівля, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйнований і 1 пошкоджений, у Зарічному — 1 зруйнований, у Ямполі — 2 пошкоджені. У Миколаївській ТГ пошкоджені будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людей поранені, пошкоджені 2 крамниці, кав’ярня, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджені 2 об’єкти у Клебан-Бику.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджені 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджений будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти 23 липня атакували територію України авіаційною ракетою та ударними дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили майже всі БПЛА та керовану ракету.