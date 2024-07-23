ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде

ФСБ России обвинила двух жителей оккупированного Мариуполя в намерении поджечь мечеть в Белгороде. Фото: РИА Новости

В ФСБ России отчитались о задержании жителей оккупированного Мариуполя, которые якобы готовили теракт в мечети в Белгороде. Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что жители Мариуполя 1986 и 1993 годов рождения якобы были завербованы украинскими спецслужбами и получили задание бросить коктейли Молотова в мечеть в Белгороде за денежное вознаграждение.

Один из задержанных якобы рассказал, что целью преступления было «столкнуть мусульман и христиан в России».

Имена и фамилии задержанных не называются.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты создали фонд, чтобы отбирать у украинцев жилье на захваченных территориях.