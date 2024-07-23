ФСБ затримала жителів окупованого Маріуполя: вони нібито планували підпалити мечеть у Бєлгороді

ФСБ Росії звинуватила двох жителів окупованого Маріуполя у намірі підпалити мечеть у Бєлгороді. Фото: РИА Новости

У ФСБ Росії прозвітували про затримання жителів окупованого Маріуполя, які нібито готували теракт у мечеті у Білгороді. Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на ФСБ.

Зазначається, що жителі Маріуполя 1986 та 1993 років народження нібито були завербовані українськими спецслужбами та отримали завдання кинути коктейлі Молотова у мечеть у Бєлгороді за грошову винагороду.

Один із затриманих нібито розповів, що метою злочину було «спровокувати зіткнення мусульман та християн у Росії».

Імен та прізвищ затриманих не називають.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти створили фонд, щоб забирати в українців житло на захоплених територіях.