Российские оккупанты создали фонд, чтобы отбирать у украинцев жилье на захваченных территориях

Оккупанты создали специальный фонд для изымания жилья украинцев на захваченных территориях. Фото: ЦНС

Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты создали специальный жилищный фонд так называемого «бесхозного» жилья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения «бесхозности» является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

В ЦНС добавили, что ранее так называемый «народный совет ЛНР» рассматривал внесение изменений в местный «закон», согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки «бесхозного имущества».

В будущем отобранное жилье украинцев агрессор планирует использовать в своих целях. В частности, заселять в него завезенных представителей армии РФ и героев так называемой «СВО», пишет ЦНС.



На оккупированных Россией территориях Украины действуют «законы» о бесхозяйном имуществе. Как оккупационные администрации конфискуют жилье и что делать тем, кто выехал — «Новости Донбасса» рассказывали в этом материале.