Парламент сегодня продлил военное положение и мобилизацию в Украине

Народные депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховная Рада сегодня продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года. Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Таким образом, парламентарии поддержали законопроекты №11434 и №11433, которые были сегодня зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

В частности, решение о продолжении действия военного положения поддержали 339 нардепов.

Это уже 12-й раз Верховная Рада принимает решение о продлении действия этого правового режима в стране. Он будет продлен с 12 августа еще на 90 дней, а именно до 9 ноября.

Теперь соответствующие документы должен подписать глава государства.

Военное положение — особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Военное положение не равно объявлению войны. Поскольку последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.д.