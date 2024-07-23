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Парламент сьогодні продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

23 липня 2024, 13:20

Парламент сьогодні продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

Народні депутати проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Фото: Ярослав Железняк/Telegram Народні депутати проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховна Рада сьогодні продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме ящонайменше до 9 листопада цього року. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таким чином, парламентарі підтримали законопроєкти № 11434 та № 11433, які були сьогодні зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів.

Це вже в 12-й раз Верховна Рада ухвалює рішення про продовження дії цього правового режиму в країні. Його буде продовжено з 12 серпня ще на 90 днів, а саме до 9 листопада.

Наразі відповідні документи має підписати глава держави.

Воєнний стан — особливий правовий режим, який запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрози, відбиття збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеці державної незалежності України, її територіальної цілісності, а також тимчасове обмеження прав та свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням терміну дії цих обмежень.

Воєнний стан не дорівнює оголошенню війни. Оскільки останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу чи уряду держави-противника, світової спільноти тощо.

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