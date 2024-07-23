«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела

Оккупированный Донецк утром, 23 июля, в очередной раз попал под обстрел. В результате этого 87-летняя пенсионерка травмировалась. Об этом сообщил так называемый глава администрации захваченного города Алексей Кулемзин.
Как отмечается, пострадал Петровский район.
«Этим утром по ул. Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У нее осколочное ранение грудной клетки», — отметил он.
Кроме того, Кулемзин рассказал, что время вчерашнего вечернего сброса взрывоопасного предмета с дрона в Кировском районе осколочное ранение плеча получил мужчина 1980 года рождения.
Ранее мы писали, что за 22 июля, на оккупированной территории шесть человек ранены обстрелами. Еще один — погиб.
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