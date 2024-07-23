«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела

Оккупированный Донецк утром, 23 июля, в очередной раз попал под обстрел. В результате этого 87-летняя пенсионерка травмировалась. Об этом сообщил так называемый глава администрации захваченного города Алексей Кулемзин.



Как отмечается, пострадал Петровский район.



«Этим утром по ул. Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У нее осколочное ранение грудной клетки», — отметил он.



Кроме того, Кулемзин рассказал, что время вчерашнего вечернего сброса взрывоопасного предмета с дрона в Кировском районе осколочное ранение плеча получил мужчина 1980 года рождения.



Ранее мы писали, что за 22 июля, на оккупированной территории шесть человек ранены обстрелами. Еще один — погиб.