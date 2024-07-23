Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела

23 июля 2024, 13:59

«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела

Оккупированный Донецк утром, 23 июля, в очередной раз попал под обстрел. В результате этого 87-летняя пенсионерка травмировалась. Об этом сообщил так называемый глава администрации захваченного города Алексей Кулемзин.

Как отмечается, пострадал Петровский район.

«Этим утром по ул. Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У нее осколочное ранение грудной клетки», — отметил он.

Кроме того, Кулемзин рассказал, что время вчерашнего вечернего сброса взрывоопасного предмета с дрона в Кировском районе осколочное ранение плеча получил мужчина 1980 года рождения.

Ранее мы писали, что за 22 июля, на оккупированной территории шесть человек ранены обстрелами. Еще один — погиб.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецк
Люди
Алексей Кулемзин
События
Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:59
«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела
12:46
В результате ночной атаки дронов в Севастополе поражена войсковая часть
11:56
ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде
09:56
Российские оккупанты создали фонд, чтобы отбирать у украинцев жилье на захваченных территориях
07:12
Ночью Севастополь атаковали беспилотники
23:48
Главное за день: Бои под Покровском. Украинские дроны атаковали аэродром Морозовск
23:23
«ДНР»: Еще одна причина отсутствия воды в оккупации — жара
21:00
«ДНР»: За день в Горловке и Донецке шесть человек получили ранения под обстрелами
19:00
Взрыв газа в доме оккупированной Макеевки — рушится подъезд
13:47
В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
12:57
Оккупированный Донецк попал под обстрел: предварительно, погибла женщина
23:15
Главное за день: Байден вышел из президентской гонки. РФ оккупировала село на Донетчине
14:55
В Донецке остановилась подача воды с Дона: причина
13:09
В оккупированном селе под Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета погибла женщина
16:31
«ДНР»: Территорию автопарка в Донецке обстреляли дважды
12:30
В оккупированном Донецке обстрелян автобусный парк
23:20
Главное за день: Обстрел Николаева и Чугуева. Во Львове стреляли в Ирину Фарион
22:36
Водовод «Дон — Донбасс» прорван, дончане против застроек, а Иловайск — в транспортном вакууме: дайджест из оккупации
18:45
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
18:08
«ЛНР»: В оккупированной Кременной ранен глава местной «полиции»
все новости
14:58
В Украине утвердили даты начала и окончания учебного года
14:22
На Донецком направлении ВСУ из HIMARS поразили российскую контрбатарейную РЛС
13:59
«ДНР»: в оккупированном Донецке пенсионерка получили ранения из-за обстрела
13:20
Парламент сегодня продлил военное положение и мобилизацию в Украине
12:48
В Мирнограде закрыли инфекционную больницу: причина
12:46
В результате ночной атаки дронов в Севастополе поражена войсковая часть
12:36
На Донетчине сбили российский Су-25
11:59
Российские войска ударили по Марганцу: пострадали дети
11:56
ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде
11:36
Пограничники сбили дрон «Zalа» на Луганщине
11:13
ПВО 22 июля сбила семь разведдронов на востоке и юге Украины — Воздушные силы
10:54
За минувшие сутки три района Донетчины находились под российскими атаками: детали
10:29
В России дроны атаковали паром в порту «Кавказ»: есть погибший и пострадавшие
09:56
Российские оккупанты создали фонд, чтобы отбирать у украинцев жилье на захваченных территориях
09:55
В результате атак армии РФ 15 жителей Донетчины пострадали
09:30
Оккупанты ударили по Украине БПЛА и ракетой: как ПВО отработала ночью
08:02
В Польше мужчина напал с ножом на украинских подростков
07:12
Ночью Севастополь атаковали беспилотники
23:48
Главное за день: Бои под Покровском. Украинские дроны атаковали аэродром Морозовск
23:23
«ДНР»: Еще одна причина отсутствия воды в оккупации — жара
все новости
ВИДЕО
В Донецкой области сбили Су-25. Фото: скрин с видео На Донетчине сбили российский Су-25
23 июля, 12:36
ФСБ России обвинила двух жителей оккупированного Мариуполя в намерении поджечь мечеть в Белгороде. Фото: РИА Новости ФСБ задержала жителей оккупированного Мариуполя: они якобы планировали поджечь мечеть в Белгороде
23 июля, 11:56
Пиротехники уничтожили бомбу. Фото: скрин с видео Пиротехники уничтожили авиабомбу ФАБ-500 на Донетчине
22 июля, 18:18
На Донетчине прошла эвакуация людей. Фото: ГСЧС Из Торецкой громады эвакуировали 64 человека, среди них — 2 детей
22 июля, 17:23
Персонал мариупольской больницы, где отказались принимать беременную женщину в тяжелом состоянии. Фото: кадр из видео В Мариуполе беременную женщину в тяжелом состоянии отказались принимать в больнице и вызвали охрану
22 июля, 13:47
Попытка массированного прорыва ВС РФ на Донетчине. Фото: кадр из видео ВСУ остановили массированный прорыв войск России на Донечтине: уничтожена колонна бронетехники
22 июля, 13:11

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор